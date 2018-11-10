أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق



عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم، السبت.



وتضمن التقرير:



- البطاطس: 4.5 جنيهات للكيلو



- الجزر: 2 جنيه للكيلو



- فاصوليا: 5 جنيهات للكيلو



- الكوسة: 5 جنيهات للكيلو



- البصل: 3 جنيهات للكيلو



- الليمون: 5 جنيهات للكيلو



- الطماطم: 3.5 جنيه للكيلو



- الباذنجان الرومي: 1 جنيه للكيلو



- الباذنجان العروس: 1.5 جنيه للكيلو



- الباذنجان الأبيض: 1.5 جنيه للكيلو



- الفلفل الرومي: 3 جنيهات للكيلو



- الفلفل الرومي ألوان: 15 جنيها للكيلو



- جوافة: 3 جنيهات للكيلو



- رمان: 3 جنيهات للكيلو



- برتقال بلدي: 2.5 جنيه للكيلو



- الموز: 4.5 جنيهات للكيلو



- التفاح: 18 جنيها للكيلو



- كانتلوب: 5 جنيهات



وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.