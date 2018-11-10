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اقتصاد

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:55 ص
أسعار الفاكهة والخضراوات
أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق
عبد العزيز جمال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم، السبت.

وتضمن التقرير:

- البطاطس: 4.5 جنيهات للكيلو

- الجزر: 2 جنيه للكيلو

- فاصوليا: 5 جنيهات للكيلو

- الكوسة: 5 جنيهات للكيلو

- البصل: 3 جنيهات للكيلو

- الليمون: 5 جنيهات للكيلو

- الطماطم: 3.5 جنيه للكيلو

- الباذنجان الرومي: 1 جنيه للكيلو

- الباذنجان العروس: 1.5 جنيه للكيلو

- الباذنجان الأبيض: 1.5 جنيه للكيلو

- الفلفل الرومي: 3 جنيهات للكيلو

- الفلفل الرومي ألوان: 15 جنيها للكيلو

- جوافة: 3 جنيهات للكيلو

- رمان: 3 جنيهات للكيلو

- برتقال بلدي: 2.5 جنيه للكيلو

- الموز: 4.5 جنيهات للكيلو

- التفاح: 18 جنيها للكيلو

- كانتلوب: 5 جنيهات

وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.
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