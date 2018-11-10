أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم، السبت.
وتضمن التقرير:
- البطاطس: 4.5 جنيهات للكيلو
- الجزر: 2 جنيه للكيلو
- فاصوليا: 5 جنيهات للكيلو
- الكوسة: 5 جنيهات للكيلو
- البصل: 3 جنيهات للكيلو
- الليمون: 5 جنيهات للكيلو
- الطماطم: 3.5 جنيه للكيلو
- الباذنجان الرومي: 1 جنيه للكيلو
- الباذنجان العروس: 1.5 جنيه للكيلو
- الباذنجان الأبيض: 1.5 جنيه للكيلو
- الفلفل الرومي: 3 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي ألوان: 15 جنيها للكيلو
- جوافة: 3 جنيهات للكيلو
- رمان: 3 جنيهات للكيلو
- برتقال بلدي: 2.5 جنيه للكيلو
- الموز: 4.5 جنيهات للكيلو
- التفاح: 18 جنيها للكيلو
- كانتلوب: 5 جنيهات
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.