بعثة الأهلى تعود من تونس عقب خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم، السبت، قادمة من تونس بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى فى مباراة الإياب، والتي أقيمت أمس "الجمعة" على ملعب رادس، وانتهت بفوز فريق باب سويقة بثلاثية نظيفة.



ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الأهلى الدوليين فى معسكر المنتخب الوطنى يوم 12 نوفمبر الجارى، استعدادا لمواجهة منتخب تونس فى السادس عشر من الشهر الجاري فى إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.



واختار خافيير أجيري 6 لاعبين من صفوف المارد الأحمر، استعدادا لمواجهة نسور قرطاج، وهم عمرو السولية ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمد الشناوى وصلاح محسن.