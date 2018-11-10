ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بعثة الأهلى تعود من تونس عقب خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:11 ص
لاعبو الفريق الأول
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
محمد رشاد
تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم، السبت، قادمة من تونس بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى فى مباراة الإياب، والتي أقيمت أمس "الجمعة" على ملعب رادس، وانتهت بفوز فريق باب سويقة بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الأهلى الدوليين فى معسكر المنتخب الوطنى يوم 12 نوفمبر الجارى، استعدادا لمواجهة منتخب تونس فى السادس عشر من الشهر الجاري فى إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

واختار خافيير أجيري 6 لاعبين من صفوف المارد الأحمر، استعدادا لمواجهة نسور قرطاج، وهم عمرو السولية ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمد الشناوى وصلاح محسن.
loading...

ترشيحاتنا

إثيوبيا تخطط لبناء قاعدة بحرية قرب البحر الأحمر

اكتشف 4 أسباب شائعة وراء اضطراب الجهاز الهضمي

شاهد.. لحظة وصول الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته ميلانيا إلى فرنسا

رياضة البرلمان: مناقشة ملفي كأس العالم واتحاد الكرة.. الاثنين المقبل

أمين الفتوى يحذر الفتيات من 3 أنواع للعطور محرمة شرعا.. فيديو

النيران تحاصر منزل كيم كاردشيان.. وهذا هو مصيرها.. فيديو

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

إطلالة جذابة لـ أمينة خليل فى Cartier Mirage.. صور

فى عيد ميلاده.. تعرف على أهم أعمال تامر حبيب

بعد خطاب الأعلى للجامعات.. نقيب الصيادلة: رفضنا مقترحات تطوير المهنة.. ووكيل النقابة: اقترحت اختبار الصيدلي للتأكد من مدى اطلاعهم على أحدث الأدوية.. والمهدي: التعليم اختياري ووضع امتيازات للمقبولين

إفريكسيم بنك: تحسين ملف المخاطر أمر حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي والتجاري

الحبيب الجفري يوصي بالصلاة على النبي بهذه الصيغة في شهر ربيع الأول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
محمد الفولي: ملتقى الأعمال التجارية يهدف لتعظيم دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة اليوم
باحث: الزيادة السكانية تلتهم أي نمو اقتصادي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟