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أخبار العالم

إصابه 409 مواطنين بسبب السيول بالكويت.. فيديو وصور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:14 م
صدى البلد
منار نور
شهدت دولة الكويت، الأيام السابق، موجة من الأمطار العزيزة والسيول، مما أدى إلى إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين والمقيمين، تقدم على أثرها وزير الأشغال العامة للشئون البلدية حسام الرومى، باستقالته من منصبه لتحمله المسئولية الأدبية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمصر، وعدد من الدول العربية، تضامنا مع أهالى الكويت هاشتاج #الكويت_تغرق، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تضامنا مع أهل الكويت "اللهم نستودعك الكويت برها وبحرها وجوها.. الله يحفظكم #الكويت_تغرق".

وغرد آخر "من سلطنة عمان دعواتنا لأخواننا في الكويت بأن يحفظكم الله من كل مكروه اللهم صيبا نافعًا غير ضار #قروب_سما_عُمان #الكويت_تغرق".

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، مساء أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التى تم استقبالها جراء موجة الطقس السيئ التي تشهدها الكويت حاليا إلى 409 حالات، مشيرا إلى أنه تم التعامل الفوري معها.





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