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فن

المغربية سارة حبيب تحضر لأغنيتين باللهجة المصرية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
سعيد فراج
تحضر المطربة المغربية سارة حبيب، أغنيتين باللهجة المصرية، تمهيدا لطرحهما خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفعها للمجئ لمصر، لإنهاء تسجيل الأغنيتين بأحد الاستوديوهات بالقاهرة.

وتعقد سارة جلسات عمل مكثفة مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين، أبرزهم الملحن محمد ضياء لوضع اللمسات الأخيرة على الأغنينين قبل طرحهما للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعى ومواقع الأغانى المختلفة .

كما انتهت النجمة المغربية من تسجيل أغنيتها "إنت خطير"، وهي من كلمات وألحان الفنان المغربي الكبير أمينوكس، وتوزيع الموزع الكبير بلال أفركانو.

وصورت سارة حبيب الأغنية على طريقة الفيديو كليب في المناظر الطبيعية بجنوب وشمال المغرب مستغلة المناظر الطبيعية الخلابة، وتنتظر عرضها على قنوات عربية وعالمية في أقرب وقت.
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