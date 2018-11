مشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بث مباشر اليوم السبت 10/11/2018

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة مشاهدة بث مباشر لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت اليوم 10-11-2018 في دوري أبطال أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس" بدون تقطيع، بث مباشر وحي مشاهدة مباراة بوكا جونيورز × ريفر بليت - قناة أبوظبي الرياضية HD 2، نقل مباشر بوكا جونيورز وريفر بليت (سوبر كلاسيكو) مباراة رسمية في نهائي كأس ليبرتادوريس 10-11-2018 البث المباشر يوتيوب, مشاهدة مباراة بوكا جونيورز VS ريفر بليت اليوم بث مباشر | كول كورة يلا شوت ، مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يوتيوب، رابط بث حي الآن لايف مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس بث مباشر اليوم السبت 10-11-2018 بوكا VS ريفير بليت اونلاين، مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم بجميع الجودات وبدون تقطيع.



تقديم المباراة:



يعتبر ديربي "بوكا جونيورز ضد ريفر بليت" من أهم وأقوي ديربيات كرة القدم في العالم وأكثرها إثارة، ويُطلق على هذا اللقاء الناري كلاسيكو (الأغنياء والفقراء)، حيث يقع مقر نادي ريفر بليت في أحد أحياء بوينس آيرس الغنية وهو ما أدى إلى أن يتهم أنصار نادي بوكا جونيورز نادي ريفر بليت بالنرجسية والطبقية، كما يُطلق عليه أيضًا "سوبر كلاسيكو"



ورغم تاريخ مواجهات الناديين الكبير والعداء التاريخي بينهما إلي أنهما يلتقيان لأول مرة في نهائي بطولة دوري أبطال أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس" في تاريخهما، ويبحث بوكا جونيورز صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في لقاء الليلة من أجل التقدم خطوة نحو اللقب القاري، قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين مساء 24 نوفمبر الجاري على ملعب "المونيمونتال" معقل ريفر بليت.



ومن المتوقع أن تحظي مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بمتابعة قوية من جميع أنحاء العالم، لا سيما وأن عشاق كرة القدم يعتبرون هذه المباراة من أقوي المباريات على الأرض نظرًا لما شهدته المباريات السابقة من أحداث مثيرة وساخنة حتي أن بعض المباريات بين الفريقين انتهي بكوارث حقيقية وسقوط قتلي بين صفوف مشجعي الفريقين.



بطاقة مباراة بوكا جونيورز Vs ريفر بليت البطولة :



كأس الليبرتادوريس النهائي (مباراة ذهاب)



القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 (قناة غير مشفرة) + أبو ظبي الرياضية 3



الملعب : ملعب لابوموبونيرا



المعلقين : علي سعيد الكعبي + محمد الشامسي .



موعد المباراة بوكا جونيورز Vs ريفر بليت:



11:00 مساءًا بتوقيت السعودية 10:00 مساءًا بتوقيت مصر 10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين 10:00 مساءًا بتوقيت الأردن 10:00 مساءًا بتوقيت سوريا 10:00 مساءًا بتوقيت لبنان 11:00 مساءًا بتوقيت العراق 10:00 مساءًا بتوقيت السودان 11:00 مساءًا بتوقيت اليمن 10:00 مساءًا بتوقيت ليبيا في بوكا جونيورز مقابل ريفر بليت ، سيبدأ نهائي كأس ليبرتادوريس في الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت نيويورك.



تشكيلة الفريقين:



تشكيل بوكا جونيورز:



أجوستين روسي



لوكاس أولازا - ليساندرو ماجالان - كارلوس إزكويردوز - ليوناردو خارا



بابلو بيريز - ويلمار باريوس - ناهيتان نانديز



ماورو زاراتي - رامون أبيلا - كريستيان بافون



تشكيل ريفر بليت:



فرانكو أرماني



ميلتون كاسكو - خافيير بينولا - خوناتان مايدانا - جونزالو مونتيل



إتشيكيل بالاسيوس - إنزو بيريز - إجناسو فيرنانديز



خوان كوينتيرو



لوكاس براتو - رافائيل بوري



تاريخ مواجهات بوكا جونيورز ضد ريفر بليت:



بوكا جونيورز تقابل مع غريمه التقليدي ريفر بليت 210 مرة في الدوري الارجنتيني، فاز بوكا في 77 مباراة بينما فاز ريفر بليت في 69 مباراة وتعادﻻ في 65 مباراة.



سجل بوكا جونيورز 288 هدف في مرمى ريفر بليت في الدوري، في حين سجل ريفر بليت 270 هدف في مرمى بوكا جونيورز.





والتقى الفريقان 24 مرة في كأس ليبرتادوريس، فاز خلالها بوكا 10 مرات، مقابل 7 انتصارات لريفر بليت، وانتهت 7 مواجهات أخرى بالتعادل، وهناك بعض النتائج التاريخية بين الفريقين، على رأسها تحقيق بوكا جونيورز أكبر فوز في الديربي عام 1928، بانتصاره 6-0.