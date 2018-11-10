ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بث مباشر اليوم السبت 10/11/2018

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:36 م
صدى البلد
أحمد هاني
يقدم موقع "صدى البلد" خدمة مشاهدة بث مباشر لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت اليوم 10-11-2018 في دوري أبطال أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس" بدون تقطيع، بث مباشر وحي مشاهدة مباراة بوكا جونيورز × ريفر بليت - قناة أبوظبي الرياضية HD 2، نقل مباشر بوكا جونيورز وريفر بليت (سوبر كلاسيكو) مباراة رسمية في نهائي كأس ليبرتادوريس 10-11-2018 البث المباشر يوتيوب, مشاهدة مباراة بوكا جونيورز VS ريفر بليت اليوم بث مباشر | كول كورة يلا شوت ، مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يوتيوب، رابط بث حي الآن لايف مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس بث مباشر اليوم السبت 10-11-2018 بوكا VS ريفير بليت اونلاين، مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم بجميع الجودات وبدون تقطيع.

تقديم المباراة:

يعتبر ديربي "بوكا جونيورز ضد ريفر بليت" من أهم وأقوي ديربيات كرة القدم في العالم وأكثرها إثارة، ويُطلق على هذا اللقاء الناري كلاسيكو (الأغنياء والفقراء)، حيث يقع مقر نادي ريفر بليت في أحد أحياء بوينس آيرس الغنية وهو ما أدى إلى أن يتهم أنصار نادي بوكا جونيورز نادي ريفر بليت بالنرجسية والطبقية، كما يُطلق عليه أيضًا "سوبر كلاسيكو"

ورغم تاريخ مواجهات الناديين الكبير والعداء التاريخي بينهما إلي أنهما يلتقيان لأول مرة في نهائي بطولة دوري أبطال أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس" في تاريخهما، ويبحث بوكا جونيورز صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في لقاء الليلة من أجل التقدم خطوة نحو اللقب القاري، قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين مساء 24 نوفمبر الجاري على ملعب "المونيمونتال" معقل ريفر بليت.

ومن المتوقع أن تحظي مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بمتابعة قوية من جميع أنحاء العالم، لا سيما وأن عشاق كرة القدم يعتبرون هذه المباراة من أقوي المباريات على الأرض نظرًا لما شهدته المباريات السابقة من أحداث مثيرة وساخنة حتي أن بعض المباريات بين الفريقين انتهي بكوارث حقيقية وسقوط قتلي بين صفوف مشجعي الفريقين.

بطاقة مباراة بوكا جونيورز Vs ريفر بليت البطولة :

كأس الليبرتادوريس النهائي (مباراة ذهاب)

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 (قناة غير مشفرة) + أبو ظبي الرياضية 3

الملعب : ملعب لابوموبونيرا

المعلقين : علي سعيد الكعبي + محمد الشامسي .

موعد المباراة بوكا جونيورز Vs ريفر بليت:

11:00 مساءًا بتوقيت السعودية 10:00 مساءًا بتوقيت مصر 10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين 10:00 مساءًا بتوقيت الأردن 10:00 مساءًا بتوقيت سوريا 10:00 مساءًا بتوقيت لبنان 11:00 مساءًا بتوقيت العراق 10:00 مساءًا بتوقيت السودان 11:00 مساءًا بتوقيت اليمن 10:00 مساءًا بتوقيت ليبيا في بوكا جونيورز مقابل ريفر بليت ، سيبدأ نهائي كأس ليبرتادوريس في الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت نيويورك.

تشكيلة الفريقين:

تشكيل بوكا جونيورز:

أجوستين روسي

لوكاس أولازا - ليساندرو ماجالان - كارلوس إزكويردوز - ليوناردو خارا

بابلو بيريز - ويلمار باريوس - ناهيتان نانديز

ماورو زاراتي - رامون أبيلا - كريستيان بافون

تشكيل ريفر بليت:

فرانكو أرماني

ميلتون كاسكو - خافيير بينولا - خوناتان مايدانا - جونزالو مونتيل

إتشيكيل بالاسيوس - إنزو بيريز - إجناسو فيرنانديز

خوان كوينتيرو

لوكاس براتو - رافائيل بوري

تاريخ مواجهات بوكا جونيورز ضد ريفر بليت:

بوكا جونيورز تقابل مع غريمه التقليدي ريفر بليت 210 مرة في الدوري الارجنتيني، فاز بوكا في 77 مباراة بينما فاز ريفر بليت في 69 مباراة وتعادﻻ في 65 مباراة.

سجل بوكا جونيورز 288 هدف في مرمى ريفر بليت في الدوري، في حين سجل ريفر بليت 270 هدف في مرمى بوكا جونيورز.


والتقى الفريقان 24 مرة في كأس ليبرتادوريس، فاز خلالها بوكا 10 مرات، مقابل 7 انتصارات لريفر بليت، وانتهت 7 مواجهات أخرى بالتعادل، وهناك بعض النتائج التاريخية بين الفريقين، على رأسها تحقيق بوكا جونيورز أكبر فوز في الديربي عام 1928، بانتصاره 6-0.

loading...

ترشيحاتنا

النيران تحاصر منزل كيم كاردشيان.. وهذا هو مصيرها.. فيديو

ترامب: لن أسامح باراك أوباما على ما فعله بجيشنا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى

ميشيل أوباما تكشف أسرارا عن حياتها مع أوباما: لجأت لأطفال الأنابيب

ضاحي خلفان: خاشقجي قد يكون على قيد الحياة

سبت ناري .. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

نيرمين ماهر تنشر صورة خلال أداء العمرة.. وتعلق: الحمد لله

الأسلحة البيضاء تثير الجدل داخل البرلمان

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

أكل العشب وأنف راموس.. حديث مدرب ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو

وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو

رئيس النواب: مصر تنعم بأمن غير موجود في الدول الأوروبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

فيديو

خالد جودت: في هذه الحالات يجب على المريض إنقاص الوزن على الفور.. فيديو
ظهور القرش الحوتي بهلول بشعاب نكاري جنوب مرسي علم.. فيديو
تشابك بالأيدي على الهواء بين مذيع وضيفه لاتهام سيدة بسرقة أطفالها
الإسكان: 9 مليارات جنيه استثمارات بمشروعي جنة وسكن مصر ..فيديو
الري: إزالة 12 ألف مخالفة على المجاري المائية ونهر النيل خلال شهر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟