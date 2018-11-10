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سياسي: مقترح ماكرون بإنشاء جيش أوروبي أثار قلق ترامب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب والمحلل السياسي، ميشال أبو نجم، إن زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى باريس تأتي في إطار الاحتفال بالمئوية الأولى للهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى، متابعًا أن "ترامب" قبل دعوة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى أكثر من 70 رئيس حكومة ودولة للاحتفال وللمشاركة في منتدى السلام.

وأضاف أبو نجم خلال مداخلة لفضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن الأوروبيين يبحثون عن بديل بعيد عن المظلة الأمريكية، خصوصا عن المظلة النووية، مشيرا إلى أن تصريحات "ماكرون" حول إنشاء جيش أوروبي موحد أثارت حنق الرئيس الأمريكي "ترامب"، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي حُذفت من سياقها إذ أكد أنه يتعين على أوروبا أن يكون لها جيش قوى وتدافع عن نفسها في مواجهة طموحات روسيا والصين.

وأوضح أبو نجم أن "ماكرون" كان يعني أنه بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى مع روسيا فإنها تعرض أمن أوروبا للخطر ويتعين على أوروبا أن تدافع عن نفسها، مؤكدًا أن هناك مخاوف أوروبية من توجه الولايات المتحدة للعزلة وعزمها الخروج من حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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