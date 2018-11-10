توفيق عكاشة: المطرب حكيم يتهرب من زواج حصان عنده لفرسة أملكها.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إننا نمتلك مجموعة من الفنانين العمالقة، ولابد من استثمارهم بشكل كبير، وحمايتهم من تعرضهم للمؤامرات، وهناك توجه يستهدف قتل مصر ثقافيا.



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" نمتلك مطربين شعبيين على مستوى عال، مثل حكيم ومحمود الليثي، ويتربع كلا المطربين على قمة العرش في مجال الغناء الشعبي في المنطقة العربية وليس مصر فقط".



وتابع ساخرا:" حكيم ضحك عليا، وطلب مني زواج حصان يملكه لفرسة أملكها، وحصل على رقم هاتفي، وفضلت أتصل بيه كتير وهو ميردش عليا".

