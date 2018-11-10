ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

توفيق عكاشة: المطرب حكيم يتهرب من زواج حصان عنده لفرسة أملكها.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:20 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إننا نمتلك مجموعة من الفنانين العمالقة، ولابد من استثمارهم بشكل كبير، وحمايتهم من تعرضهم للمؤامرات، وهناك توجه يستهدف قتل مصر ثقافيا.

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" نمتلك مطربين شعبيين على مستوى عال، مثل حكيم ومحمود الليثي، ويتربع كلا المطربين على قمة العرش في مجال الغناء الشعبي في المنطقة العربية وليس مصر فقط".

وتابع ساخرا:" حكيم ضحك عليا، وطلب مني زواج حصان يملكه لفرسة أملكها، وحصل على رقم هاتفي، وفضلت أتصل بيه كتير وهو ميردش عليا".
loading...

ترشيحاتنا

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

أقوى ضربة للحوثيين.. انشقاق وزير الإعلام وسفره إلى السعودية

شاهد.. دينا عبد المقصود بطلة العالم لكمال الأجسام ضيفة صدى البلد غدا

500 جنيه في السيارة.. آداب الجيزة تكشف آخر تقاليع الدعارة في 6 أكتوبر

خناقة بالأيدي بين لاعبي الزمالك والإنتاج وطرد محمد عبدالغني وأونيش

للمرة الأولى .. الإيرانيات يشجعن لاعبي كرة القدم بملاعب طهران

لحظات مؤثرة لماكرون وميركل عند مقبرة ضحايا الحرب العالمية الأولى.. صور

البرلمان يوافق على قانون الأسلحة والذخائر مبدئيا ويحيله لمجلس الدولة

مجدي شطة يكشف سر الخلاف مع حمو بيكا وصراع الزعامة على مواقع التواصل

5 أخطاء وراء ضياع اللقب الأفريقي من الأهلي في رادس

تعطيل الدراسة في الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية

مختار مختار: إحنا اللي خسرنا نفسنا من الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

فيديو

توفيق عكاشة يكشف أسباب عدم إعادة بث قناة الفراعين.. فيديو
أحمد عدوية عن حمو بيكا ومجدي شطا: أعوذ بالله.. فيديو
توفيق عكاشة: المطرب حكيم يتهرب من زواج حصان عنده لفرسة أملكها.. فيديو
توفيق عكاشة: هذا الفنان يحصل على ملايين ويشتري السيارات بدون حساب
توفيق عكاشة: الوطن العربي جسد.. مصر رأسه والسعودية قلبه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟