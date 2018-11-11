هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حين يجتمع الحلم مع الواقع لن تكفيك سعادة الدنيا، الحلم الذي طال انتظاره منذ نعومة أظافره وهو يمسك بقلمه ويرسم كل مايرى ليكتشف موهبته بالرسم وحبه لأعمال النحت ليقرر أن يصبح ذلك الحلم حقيقة بعد مشوار طويل ليقف على بداية الطريق بعد التحاقه بكلية الفنون الجميلة.



هاني جمال شاب مصري "32 عام" من محافظة المنيا، اكتشف موهبته وحبه للرسم منذ أن كان بالمرحلة الإبتدائية وظل يحلم بأن يكون مميزًا في عالم الفن والنحت، واستكمل سنوات دراسته حتى التحق بكلية الفنون الجميلة ليكمل موهبته بالدراسة المتخصصة.



بدأ هاني في تعلم النحت منذ التحاقه بكلية الفنون، وظل يطور من موهبته يومًا بعد يوم، حتى تخرج في 2008 وقرر أن يبدأ عمله الخاص في مجال النحت، ليفتتح ورشة صغيرة ينحت فيها التماثيل واللوحات البارزة بلمساته المميزة.



15 عامًا من النحت قضاها هاني في موهبته، نحت فيها تماثيل لشخصيات غير معروفة ولوحات باعتبار موهبته هي مصدر دخله، ولأن وقته لا يسمح له سوى بتنفيذ أعمال النحت التي تطلب منه في إطار عمله إلا أنه استطاع خطف أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي في يوم واحد فقط بعدما أعلن عن التمثال المميز الذي قام بنحته لنجم كرة القدم اللاعب محمد صلاح.



"قال هاني لـ صدى البلد: "تمثال صلاح نحته في 3 أيام فقط، ورغم أن النحت عملية صعبة ومرهقة إلا إني قدرت أنجزه في 3 أيام، وهذا أول تمثال أقم بنحته لشخصية مشهورة وأتمنى أن ينال إعجاب محمد صلاح فهو رمز وقدوة لكل الشباب المصري".



لم تمنعه عائلته البسيطة يومًا عن موهبته بل دعمته ليستمر فيها ويبدأ طريق حلمه أيًا كان اختياره، ورغم تميزه في أعمال النحت إلا أن هاني يحلم بأن يصبح نحاتًا عالميًا معروفًا كبقية الأسماء التي دخلت التاريخ، بالإضافة إلى رغبته في تطوير النهضة الفنية في مصر.



يؤكد هاني على حبه للنحت الذي أصبح كل حياته ويقضي معه ساعات طويلة من يومه ليسير خطوات ناجحة نحو تحقيق حلمه بالعالمية، قائلا: "أنا بحب النحت جدا ومتقبل أي ظروف معيشية معاه وهو مصدر دخلي الوحيد".