السيارة الأوروبية بقيمة مليون جنيه تباع بهذا المبلغ بعد إلغاء الجمارك

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن مصلحة الجمارك ستنفذ قرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية في حالة تسلمها بشكل رسمي في أقل من 48 ساعة، مشيرا إلى أن ما ينشر بشأن هذا الموضوع هو تقارير صحفية فقط.



وأوضح عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc" أنه بحسب التقارير الصحفية فوزير التجارة والصناعة أعلن إلغاء 30% من الضرائب الجمركية المتبقية على سيارات الاتحاد الأوروبي وفقا للاتفاقية الموقعة بين مصر و الاتحاد ولكن هذا الحديث يقتصر على ما تنشره الصحافة ومصلحة الجمارك لا تطبق ماتنشره الصحف ولكن القرارات الرسمية وبناء على خطاب رسمي من وزير التجارة والصناعة إلى وزير المالية.



وأضاف إن تلك المخاطبة قد تأتى قبل تطبيق القرار بأسبوع وتنفيذ القرار سيتغرق من الجمارك 48 ساعة، موضحا أن سعر السيارة التى ثمنها قبل الضرائب مليون جنيه ستكون بعد تطبيق القرار حوالي 2 مليون جنيه وليس 2 مليون و300 ألف تقريبا حيث سيتم الإعفاء عن حوالي ثلث الضريبة الجمركية.



وعن أصحاب معارض السيارت الذين اشتروا السيارات بالأسعار السابقة عن تطبيق القرار المرتقب قال إنهم سيكونوا ملتزمين بالأسعار القديمة ولكن سيطبق عليهم القرار الجديد فى حالة شرائهم سيارات بعد حلول موعد تطبيق القرار في الأول من يناير المقبل.



وأكد أن الإجابة عن سؤال هل سيؤثر القرار على مبيعات السيارات في السوق المصري ليست عند الجمارك ولكن جهات أخري بسبب أن دورها يتوقف على تطبيق القرار.



