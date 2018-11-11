إخماد حريق في منزل بالأقصر.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية جنوب الأقصر في السيطرة على حريق بأحد المنازل بوسط مدينة إسنا .





وكانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا ، قد تلقت صباح اليوم ، بلاغا عن نشوب حريق في منزل دور أرضي بمنطقة دويح بجوار مدرسة ناصر الإعدادية بإسنا .





وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية ،لموقع الحريق وتمت السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد لباقي المنازل.



