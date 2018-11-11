إخماد حريق في منزل بالأقصر.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية جنوب الأقصر في السيطرة على حريق بأحد المنازل بوسط مدينة إسنا .
وكانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا ، قد تلقت صباح اليوم ، بلاغا عن نشوب حريق في منزل دور أرضي بمنطقة دويح بجوار مدرسة ناصر الإعدادية بإسنا .
وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية ،لموقع الحريق وتمت السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد لباقي المنازل.
واسفر الحريق عن احتراق محتويات المنزل دون إصابات أو خسائر في الارواح وأمر رئيس المركز قسم النظافة والإشغالات برفع المخلفات .