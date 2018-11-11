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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن اليوم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:57 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة .بينما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة .

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وغادر عدد 828 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43843 طن من البضائع العامة منها عدد 85 نقل محملة بـ 4268 طن قمح .

كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 قطار لنقل الغلال والحبوب . حيث وصل فى الساعة 1300 من مساء أمس القطار رقم 2441 وقام بتحميل 1239 طنا من القمح وغادر فى تمام الساعة 1900 من مساء أمس و وصل في الساعة 0100 من صباح اليوم القطار رقم 2473 و قام بتحميل 1353 طنا من القمح و غادر في تمام الساعة 0430 من صباح اليوم . 

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 148711 ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38824 طنا.

شملت حركة الصادر من البضائع العامة 23050 ملح و 2200 طن يوريا و 179 طن سوبر فوسفات و 6000 طن علف.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 552 حاوية مكافئة وحركة الوارد 376 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1015 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18814 طن حديد و 1312 طن خشب و 5500 طن فول و 241 طن فوسفات الكالسيوم و 2500 طن خردة و 4500 طن سكر و 7000 طن ذرة.
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