ميناء دمياط يستقبل 7 سفن اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة .بينما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة .





وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





وغادر عدد 828 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43843 طن من البضائع العامة منها عدد 85 نقل محملة بـ 4268 طن قمح .





كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 قطار لنقل الغلال والحبوب . حيث وصل فى الساعة 1300 من مساء أمس القطار رقم 2441 وقام بتحميل 1239 طنا من القمح وغادر فى تمام الساعة 1900 من مساء أمس و وصل في الساعة 0100 من صباح اليوم القطار رقم 2473 و قام بتحميل 1353 طنا من القمح و غادر في تمام الساعة 0430 من صباح اليوم .





وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 148711 ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38824 طنا.





شملت حركة الصادر من البضائع العامة 23050 ملح و 2200 طن يوريا و 179 طن سوبر فوسفات و 6000 طن علف.





كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 552 حاوية مكافئة وحركة الوارد 376 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1015 حاوية مكافئة .



