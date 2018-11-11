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رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:57 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى
حقق فريق ليفربول فوزا مهما على حساب فولهام بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بملعب الأنفيلد فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى الإنجليزى لموسم 2018/2019.

نجح محمد صلاح النجم المصرى فى تقديم مستوى كبير مع فريقه خلال المباراة واستطاع تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 41من عمر الشوط الأول ، وأضاف السويسرى شاكيرى الهدف الثانى للريدز فى الدقيقة 53 .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 30 نقطة محتلا بها صدارة الدورى الإنجليزى .
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