شباب الشيخ زويد يزورون معالم القاهرة التاريخية والأثرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء برنامج رحلات خاص بشباب مدينة الشيخ زويد تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة أمل جمال سليمان وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية وذلك بتنظيم رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهيه لهم وزيارات لاهم المعالم السياحية التاريخية للقاهرة حتي يستطيع الشباب معرفه ومشاهده المعالم.



وقال الكابتن إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إن الرحلات تهدف إلى رفع الروح المعنوية والمساعدة في التأهيل النفسي لشباب مدينة الشيخ زويد في ظل الظروف التي تعيشها سيناء والعمل كذلك علي دمج الشباب السيناوي في نسيج المجتمع والتخفيف عليهم من الاضرار التي نتجت عن الإرهاب بالمنطقة والتعرف على عظمه بلدهم حيث تخلل البرنامج زيارات لمنطقة الأهرامات والقلعة ومنطقه الحسين وشارع المعز وحديقة الحيوان ومتحف القوات الجوية متاحف قصر عابدين والمتحف المصري.



وتشمل الرحلات زيادة متاحف قصر عابدين والذي يحتوي علي تراث قومي علي مدارة العصور، كما تضمن أيضا زيارة للمتحف المصري لما لة من مكانة تاريخية وقصص تاريخية ترويها جميع الآثار الموجودة واختتم اليوم الأول بزيارة للحسين وشارع المعز حاليا ويتجول ابناء مدينة الشيخ زويد في ربوع قاهرة المعز.



