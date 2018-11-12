الحزب الديمقراطي يجري تحقيقا جديدا ضد ترامب

كشف موقع "ذا هيل" الأمريكي عن استعداد الحزب الديمقراطي عقب نجاحه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، لإجراء تحقيق حول الهجوم الذي يشنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض وسائل الإعلام الأمريكية وعلى رأسها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "واشنطن بوست".



وصرح السيناتور أدم شيف، وفق ما نقله الموقع: "تقع ضمن مسئوليتنا بشكل مباشر معرفة ما إذا كانت بعض تصرفات ترامب تجاه بعض وسائل الإعلام هي إساءة لإستخدام سلطاته أم لا".



وتابع أنه سيتم التحقيق أيضا حول مطالب ترامب من مدير البريد بالبيت الأبيض بمضاعفة مصاريف الشحن لدى شركة أمازون، وذلك من أجل الانتقام من مالكها، الذي يمتلك ايضا صحيفة "واشنطن بوست".



وأضاف أنه سيتم التحقيق في الخلاف الذي وقع بين ترامب ومراسل شبكة سي إن إن في البيت الأبيض، اثناء مؤتمر انتخابات التجديد النصفي أيضا.



وكان الرئيس الأمريكي طالب من مديرة البريد ميجان برينان مضاعفة الرسوم على شركة أمازون انتقاما من جيف بيزوس، المالك لصحيفة "واشنطن بوست".