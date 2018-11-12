شركتا الدلتا والفيوم للسكر تبحثان مع باريس تطوير زراعة بنجر السكر

أجرى وفد مصرى زيارة إلى معهد تكنولوجيا بنجر السكر بباريس "i TB"، وذلك لبحث سبل التعاون والإطلاع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة الخاصة بصناعة بنجر السكر.



ضم الوفد كل من الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والمهندس أحمد البكري رئيس شركة الفيوم للسكر، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكان فى استقبالهم الدكتور فنسنت لودنات رئيس معهد تكنولوجيا بنجر السكر بفرنسا.



وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، إنه تم الاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية الحديثة الخاصة بتطوير زراعة بنجر السكر، حيث يعد المعهد هو المسؤول عن بنجر السكر على مستوى أوروبا.



وتم بحث كيفية الاستفادة من خبرات المعهد في تطوير زراعة بنجر السكر فى مصر، كما تم الاطلاع على المشروع التنفيذي لزيادة معدلات إنتاج السكر من بنجر السكر بأوروبا، وأهم الآفاق المستقبلية لتكنولوجيا صناعة السكر من البنجر والأساليب الحديثة في التسميد ومكافحة الآفات الزراعية بالطرق الحيوية وأهم الأصناف الجديدة لبنجر السكر، وكذلك الاطلاع على أحدث الاختبارات في تقييم الأصناف الحديثة لبنجر السكر والتى تعمل على زيادة معدلات إنتاج السكر من البنجر، وذلك فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير صناعة بنجر السكر فى مصر.



ووجه الدكتور أحمد أبو اليزيد والوفد المرافق له الدعوة لرئيس معهد تكنولوجيا بنجر السكر بفرنسا لزيارة مصر والاشتراك في خطة النهوض بزراعة البنجر فى مصر حيث رحب بالزيارة والتعاون.