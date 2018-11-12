السفير السعودي بالقاهرة يلتقي بوفد غرفة مكة التجارية لبحث التعاون بين البلدين.. صور

التقى اليوم السفير أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة ، بوفد غرفة مكة التجارية الزائرين لجمهورية مصر العربية والوفد المشارك في المعرض الدولي الأول للتوكيلات التجارية لبحث سبل التعاون والتبادل الاستثماري بين البلدين.



وغردت السفارة السعودية في القاهرة، عبر "تويتر"، بصور للقاء، معلقة: "السفير أسامة نقلي يلتقي وفد غرفة مكة التجارية ورجال وسيدات الأعمال الزائرين لجمهورية #مصر العربية، برفقه الوفد المشارك في المعرض الدولي الأول للتوكيلات التجارية "#بيزنكس2018".



وأوضحت: " اللقاء فرصة لأعضاء مجلس إدارة #غرفة_مكة لبحث أوجه التعاون والفرص الاستثمارية والتجارية المتبادلة بين #المملكة ومصر".