رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجنة الجوائز

انعقدت اليوم لجنة الجوائز بجامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور أعضاء اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كليات الزراعة والتربية والآداب والصيدلة وسعاد بيومى مدير عام الدراسات والعليا.



بدأت الجلسة باستعراض جدول الأعمال ومناقشة اختيار المرشحين لجوائز الجامعة لعام 2018: التشجيعية والتأليف العلمى والترجمة والتقديرية وجائزة الدكتور مصطفى بهجت عبد المتعال للمتميزين ومنح جائزة براءة اختراع للذين حصلوا على براءات اختراع خلال العام وتكريمهم فى عيد الجامعة القادم.