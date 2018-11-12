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أخبار العالم

200 شخص في عداد المفقودين جراء أسوأ حادث حريق غابات في كاليفورنيا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:50 م
حرائق الغابات في
حرائق الغابات في كاليفورنيا
رويترز
أصبح أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين في ساعة مبكرة اليوم الاثنين جراء أسوأ وأكثر حريق غابات تدميرا تم تسجيله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهو أحد حريقين يستعران في الولاية. وأسفرا عن مقتل 31 شخصا على الأقل وأجبرا ما يربو على ربع مليون شخص على الإجلاء.

وسوى ما يعرف باسم حريق كامب فاير إلى الشمال الغربي من سكرامنتو أكثر من 6700 منزل ومتجر بالأرض في بلدة باراديس أي دمر عددا من المباني هو الأكبر بالمقارنة مع أي حريق غابات تم تسجيله في كاليفورنيا.

وقال كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بيوت إن هناك ما لا يقل عن 228 شخصا ما زالوا مفقودين.

وفي جنوب كاليفورنيا، دمر حريق وولزي فاير 85 ألف فدان على الأقل و177 مبنى. وتم احتواء 15 بالمئة فقط من الحريق. وقال مسؤولون من وكالة كال فاير للحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما جراء هذا الحريق.

وأجبرت النيران السلطات على إصدار أوامر إجلاء لربع مليون شخص في مقاطعتي فنتورا ولوس انجليس ومجتمعات ساحلية من بينها ماليبو.

وحث مشاهير خلال حفل توزيع جوائز (بيبولز تشويس) الليلة الماضية في سانتا مونيكا على الصلاة والتبرع للسكان والمسعفين.

وقالت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع "كان أسبوعا صعبا بحق في منزلنا بمدينة كالاباساس، هيدن هيلز وعلى جيراننا في ثاوزاند أوكس وماليبو".

وقالت الممثلة ميليسا مكارثي "رجاء لا تنسوا الضحايا والمتطوعين وعمال الإطفاء في صلواتكم" ودعت إلى التبرع لمؤسسة الإطفاء في لوس انجليس.

وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تؤجج رياح ساخنة جافة النيران المستعرة في جنوب وشمال كاليفورنيا حتى غد الثلاثاء.

وحث المسؤولون السكان على الامتثال لأوامر الإجلاء.

وقال داريل أوزبي قائد إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس انجليس أمس الأحد "الرياح تهب بالفعل. وستهب على مدى الأيام الثلاثة المقبلة. يمكن إعادة بناء منازلكم لكن أرواحكم لن تعود إلى الحياة".

وطلب جيري براون حاكم كاليفورنيا من الرئيس دونالد ترامب إعلان حالة كوارث كبرى لتعزيز مواجهة هذا الطارئ ومساعدة السكان.

وانتقد ترامب حكومة كاليفورنيا في تغريدات مطلع الأسبوع ملقيا باللوم في الحرائق على سوء إدارة الغابات.
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