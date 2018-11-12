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أخبار البلد

اجتماع الأمانة العامة لاتحاد عمال النفط والكيماويات.. الأربعاء

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:12 م
صدى البلد
محمد غالي
تعقد الأمانة العامة للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات اجتماعها العام الثالث للدورة النقابية "2017-2022"، بالقاهرة الأربعاء المقبل ،بفندق الميريديان هليوبوليس طريق المطار بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة ،وكذلك الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، وقيادات وأعضاء "الأمانة العامة".

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الجلسة الإفتتاحية، وحفل لتأبين المرحوم فهد المطوع رئيس المجلس التنفيذي السابق، وكذلك تأبين المرحومة شفيقة التليلى نائبة رئيس لجنة المرأة العاملة بـ"الإتحاد".

وأكد الكيميائي عماد حمدي علي الأمين العام للاتحاد أن المؤتمر سيناقش مذكرات بشأن قبول عضوية نقابة عمال شركة تطوير البترول "البحرين" ،وأيضا بشأن قبول عضوية الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز "ليبيا" لدعوتهما لحضور المجلس القادم ،وعرض الموقف المالي حتى نهاية يونيو 2018 .

بالإضافة إلى بحث الموقف القانوني الخاص بقضية مصر للبترول ، و محضر حيازة "المعهد"، ومناقشة الموقف التثقيفي للاتحاد العربي ،واستعراض نشاط وخطة عمل أمانة المرأة، وأمانة الشباب.

وأضاف حمدي، أنه سيتم طرح مذكرة حول التوسع فى النشاط الدولي " المجالات العمالية والاقتصادية "،مع عرض للنشاط الدولى للأمين العام خلال الفترة الماضية.

وأشار الأمين العام ، أن المذكرة تشمل أوراق الإجتماع المعروضة أيضا مذكرات بشأن تحديد موعد ومكان انعقاد المجلس التنفيذي القادم،وعرض الترشيح لرئاسة المجلس التنفيذي للاتحاد،وكذلك المكاتبات الواردة للاتحاد والصادرة منه،وما يستجد من أعمال.

وأوضح حمدي، ان المؤتمر سوف تتضمن التحديات التي تواجه "القطاع" ،ورؤيته حول استثمار موارد "الاتحاد العربي" ،والتوسع في العلاقات عربيا وأفريقيا ،ودوليا ،وتوقيع بعض البروتوكولات ،وتنظيم أنشطة تثقيفية ورياضية .
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