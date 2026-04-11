تحت تأثير الآيس.. قرار عاجل ضد عامل قمامة أنهى حياة طفلته ضربا

أصدرت جهات التحقيق ، قرارًا بحبس عامل قمامة متهم بقتل طفلته إثر إصابتها بجروح وكدمات إثر تعديه عليها بالضرب المبرح، بمنزلهم بدائرة قسم شرطة الطالبية، 4 على ذمة التحقيقات.

أقر المتهم باعترافات تفصيلية بجريمته بأنه قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح أثناء بكائها لكي تذهب لوالدتها، وعندما فقدت الوعي أسرع بالتوجه بها للمستشفى إلا أنها توفيت الأمر الذي جعله يهرب خوفا من المساءلة القانونية، وعقب ذلك ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم بعد هروبه ما يقرب من أربع ساعات.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من مستشفى أم المصريين بوصول صغيرة 7 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفيت في الحال.

أمر العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، العقيد كريم فوزي مفتش مباحث الطالبية، والمقدم محمد مختار رئيس المباحث، والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين وصول صغيرة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إلى المستشفى بصحبة والدها جامع قمامة، 40 سنة والسابق اتهامه في عدة قضايا وأفاد بأن إصابة الطفلة حادث سير وفر هاربا من المستشفى.

تبين بالفحص وجود خلافات مع والدة الطفلة ووالدها مما دفع الأم لترك بيت الزوجية وترك الطفلة مع والدها مدمن الآيس الذي تعدى على الطفلة بالضرب المبرح بسبب بكائها وطلبها الإقامة رفقة والدتها، وألقي القبض على المتهم وتم إحالته للنيابة التي تتولى التحقيق وأمرت بقرارها المتقدم.