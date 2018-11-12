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برلمان

البرلمان يوافق على المادة المتعلقة بطريقة الإعلان عن تعيين المعلمين

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:19 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، على المادة 76 المتعلقة بطريقة الإعلان عن تعيين المعلمين. 

وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالى:

دون إخلال بحكم المادة (76) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.

ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
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