كريم محمود عبد العزيز يحيى ذكرى وفاة والده: ادعوا له

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز، على إحياء ذكرى وفاة والده الثانية، حيث نشر صورة لوالده على موقع الصور انستجرام".



وكتب نجل الفنان الراحل، معلقًا على الصورة قائلا: "الذكرى السنوية الثانية نسالكم الدعاء والفاتحة لابويا".



وحرص عدد من الفنانين على إحياء الذكرى الثانية للفنان الراحل محمود عبد العزيز من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان الساحر محمود عبد العزيز قد غادر عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016 بعد صراع مع المرض.