ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كريم محمود عبد العزيز يحيى ذكرى وفاة والده: ادعوا له

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:35 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز، على إحياء ذكرى وفاة والده الثانية، حيث نشر صورة لوالده على موقع الصور انستجرام".

وكتب نجل الفنان الراحل، معلقًا على الصورة قائلا: "الذكرى السنوية الثانية نسالكم الدعاء والفاتحة لابويا".

وحرص عدد من الفنانين على إحياء الذكرى الثانية للفنان الراحل محمود عبد العزيز من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الساحر محمود عبد العزيز قد غادر عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016 بعد صراع مع المرض.
كريم محمود عبد العزيز يحيى ذكرى وفاة والده: ادعوا له
loading...

ترشيحاتنا

الجهاز الفني للأهلي يبحث اختيار القائمة الأفريقية الجديدة

النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم في مجموعه

من يا حلو صبح وعيون بهية إلى المادة شدة وميزنا بميزة.. كيف انحدر الغناء الشعبي خلال قرن واحد

3 مدافعين تحت أنظار إدارة الزمالك في الانتقالات الشتوية

محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد .. هبوط أرضي مفاجئ يبتلع سيدتين بطريق مزدحم

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

إصابة 5 إسرائيليين بصواريخ من غزة والحكومة تناشد المستوطنين البقاء بالملاجئ

المشدد ١٠سنوات و15 مليون جنيه غرامة لمحافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة

حكاية تي شيرت محمد صلاح المثير للجدل

شاهد.. سخرية هاني شاكر من حمو بيكا ومجدي شطة

تركيا ترد على وزير خارجية فرنسا بعد تكذيب أردوغان حول وفاة خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

فيديو

تامر حبيب: عمرو دياب يقع في غرام دينا الشربيني .. فيديو
متحدي إعاقة: قادرون على الدفاع عن مصر مع أبطال الجيش والشرطة ..فيديو
مُسن يشكو تأجيل عملية جراحية له بـ بنها الجامعي.. ومدير المستشفى: حالته ليست حرجة
حسين الجسمي يطرح أجا الليل .. فيديو
حماية المستهلك يؤكد حل 1775 شكوى ضمن مبادرة اليوم المفتوح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟