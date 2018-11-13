الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري.. فيديو

قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الذي أثر على الأردن وتسبب في السيول هو نفسه الذى كان فى مصر وتسبب في الأتربة والأمطار، مؤكدًا أن مصر لن تشهد موجة طقس شديدة الصعوبة كما حدث فى الأردن والسعودية.



وأضاف "عبد العال"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء، أن هناك احتمالات بسقوط السيول فى بعض المحافظات التى تطل على البحر الأحمر، لافتا إلى أن الحكومة استعدت للطقس السيئ والأمطار.



وأوضح أنه سيحدث انخفاضا آخر فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع مع زيادة فرص سقوط الأمطار، مفيدًا بأن الأجواء الشتوية ستظهر خلال ساعات النهار بداية من الأسبوع الجارى.



