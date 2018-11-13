مبادرة شباب المتطوعين بجامعة المنوفية VMUH تحصد ثاني الجمهورية.. صور

فازت مبادرة شباب المتطوعين بمستشفيات جامعة المنوفية VMUH بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أفضل مبادرة شبابية للتنمية المجتمعية لشباب الجامعات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمقامة بمركز التعليم المدني بالجزيرة.



تهدف المسابقة إلى دعم الشباب للمشاركة بمبادرات داخل مجتمعاتهم وأن تكون الفكرة ابتكارية وقابلة للتنفيذ، والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدنى، وأن تكون للمبادرة أثر واضح وإيجابى على الفئة المستهدفة وهذا ماحققته مبادرة شباب المتطوعين بمستشفيات جامعة المنوفية وتعاونهم لخدمة المرضى.