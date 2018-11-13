ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مبادرة شباب المتطوعين بجامعة المنوفية VMUH تحصد ثاني الجمهورية.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
مروة فاضل
فازت مبادرة شباب المتطوعين بمستشفيات جامعة المنوفية VMUH بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أفضل مبادرة شبابية للتنمية المجتمعية لشباب الجامعات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمقامة بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

تهدف المسابقة إلى دعم الشباب للمشاركة بمبادرات داخل مجتمعاتهم وأن تكون الفكرة ابتكارية وقابلة للتنفيذ، والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدنى، وأن تكون للمبادرة أثر واضح وإيجابى على الفئة المستهدفة وهذا ماحققته مبادرة شباب المتطوعين بمستشفيات جامعة المنوفية وتعاونهم لخدمة المرضى.
مبادرة شباب المتطوعين بجامعة المنوفية VMUH تحصد ثاني الجمهورية.. صور
مبادرة شباب المتطوعين بجامعة المنوفية VMUH تحصد ثاني الجمهورية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

تعرّف على موعد مشاركة رامى ربيعة في المران الجماعي للأهلى

جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر أكتوبر 2018

محمد نصر يعلق على أزمة أزارو مع الكاف في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يستقر على قيد 22 لاعبا بالقائمة الإفريقية ويفاضل بين رامي ومؤمن

مفاجأة.. بـ 100 جنيه فقط ممكن تشتغل في البورصة.. فيديو

مجلس الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء أزمة البطاطس ..فيديو

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

حكومة الجزائر تحذر من كارثة صحية جديدة بالبلاد

إخلاء سبيل المدير المالى وأمين خزينة نادى الزمالك فى قضية الاتجار بالعملة

إقبال روسي غير مسبوق لحجز سفريات إلى شرم الشيخ والغردقة

وزيرالمالية يزف بشرى سارة للمصريين: تحسين أحوال المواطنين قريبا

اتحاد الكرة يعلن أدلة براءة برزنتيشن من تأجيل ودية الإمارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

فيديو

الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخصوص أزمة البطاطس.. فيديو
الجار الله: صفاء الهاشم لا تستحق الرد عليها..وأهل الكويت شربوا من نيل مصر
شاهد.. آثار كارثية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجى على غزة
الحكومة تكشف أول مهام مصر عقب تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو
أحمد عليبة: أجندة سياسية واقتصادية تنفذ لحساب دول كبرى داخل ليبيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟