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برلمان

ممثل الداخلية بالبرلمان يرفض إنشاء وحدة مقر انتخابي داخل وحدة صحية بسوهاج

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:46 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
رفضت وزارة الداخلية الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء وحدة مقر انتخابي داخل الوحدة الصحية (نجع الشيخ على – قرية سفلاق – مركز ساقلتة) – محافظة سوهاج، وذلك أثناء مناقشة الاقتراح باجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم الثلاثاء.

وأوضح اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات، أنه لإنشاء مقر انتخابي لابد أن تتوافر اشتراطات من الناحية الأمنية والإنشائية، والمسافة الزمنية بين المنطقة والمركز، وهناك شروط بخصوص عدد الناخبين 2000 ناخب على الأقل في اللجنة، مشيرا إلى أن قرية سفلاق تضم 5 مراكز انتخابية، ومن لهم حق الانتخاب في نجع الشيخ نحو 600 ناخب، وهو عدد غير كافي، والمسافة بينها وبين المركز صغيرة جدا،

ورد النائب زكريا حسان، بأن هذا الرقم غير دقيق، مطالبا بمراجعة هذه البيانات ودراستها مرة أخرى، والبيانات التي تكون صحيحة يتم السير على أساسها.

وعقب مساعد وزير الداخلية، قائلا: "لو نطول نعمل صندوق انتخابي لكل مواطن في بيته هنعملها والله عشان نييسر على الناخبين وينزلوا يدلوا بصوتهم، وفي الانتخابات الأخيرة كنا بنبعت عربيات للناس عشان ينزلوا يدلوا بأصواتهم ونسهل ليهم خاصة كبار السن والمرضى، وهذه البيانات دقيقة ومسجلة، وممكن نعيد دراسة الأمر مرة أخرى قبل أقرب انتخابات".

وفي النهاية تم الاتفاق بين النائب زكريا حسان ومساعد وزير الداخلية على أن يتم ضم أصوات نجع الشيخ علي للجنة مستشفي الحميات بسفلاق، ووافقت اللجنة على الاقتراح في ضوء ما تم الاتفاق عليه.

وفيما يخص الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد، بشأن إنشاء وضع صندوق انتخابات بعزبة البصير وتوابعها مجلس قروي شوشة مركز سمالوط – محافظة المنيا، قال اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات، إن هذا الطلب قدم من قبل وتم رفضه لعدم توافر الاشتراطات نظرا لقلة عدد الناخبين عن العدد المطلوب وصغر المسافة بينها وبين المركز، ووعد بدراسة الطلب مرة أخري،

فيما أكد النائب سمير رشاد أبو طالب، أن عدد الناخبين كبير ويتوافق مع الاشتراطات والمسافة بين العزبة والمركز كبيرة جدا، وانتهت اللجنة لتأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.

وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن إنشاء قسم شرطة ثاني حلوان أو تسميته قسم شرطة حلوان البلد – محافظة القاهرة، بناء علي طلب ممثل وزارة الداخلية العقيد عمرو جمال، لمزيد من الدراسة.
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