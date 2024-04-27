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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب المواطنين بمقاطعة السلع بعد نجاح حملة الأسماك فى خفض أسعارها

مجلس النواب
مجلس النواب

وجه النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب تحية قلبية لأهالي وجماهير محافظة بور سعيد الباسلة على نجاح حملتهم فى مقاطعة شراء الأسماك احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الأسعار والتى امتدت داخل عدد كبير من المحافظات مشيداً بتحقيق الحملة لنجاحات كبيرة فى خفض أسعار الأسماك لأن قرار شعب بور سعيد الوطنى بمقاطعة شراء الأسماك هو دليل على إدراكهم لقوة التضامن الشعبي في إحداث التغيير.

وناشد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية اتخاذ قرارات فورية بمقاطعة أى سلعة يتم رفع اسعارها بدون أى مبرر مطالباً بالبدء قوراً فى مقاطعة شراء اللحوم الحمراء بعد ارتفاع سعر الكيلو من اللحوم الحمراء مابين 400 و 500 جنيه.

وأكد النائب خالد طنطاوى أن سلاح مقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها اتضح أنه واحد من أقوى وأفضل الأسلحة لعودة الاستقرار إلى أسعار السلع مؤكداً على ضرورة اتخاذ هذا السلاح منهاج عمل لدى جميع المواطنين لمقاطعة مختلف السلع التى تباع باسعار مغالى فيها سواء كانت سلع غذائية او غير غذائية
وأكد النائب خالد طنطاوى أن مساندة ودعم جهود القيادة السياسية والحكومة فى ملف خفض اسعار السلع يتطلب نشر هذا الوعي من الشعب الباسل والعظيم بمحافظة بور سعيد في جميع المحافظات موجهاً تحية قلبية لشعب بور سعيد الذى جعل أكبر سوق للأسماك خالياً من المشترين ولايوجد به سوى بائعى السمك مما يؤكد نجاح حملتهم فى مقاطعة الأسماك.

كما وجه النائب خالد طنطاوى التحية والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تضامنه مع أهالي المحافظة في حملة المقاطعة بعدما رفض خلال جولته مع رئيس جهاز حماية المستهلك زيارة سوق السمك مشيراً إلى أن اللواء عادل الغضبان كان جولة وفي اتجاه سوق السمك والتجار قالوا له اتفضل فقال لهم : لأ أنا مش داخل السوق إلا لما تخفضوا الأسعار

مقاطعة شراء الاسماك الاسماك مجلس النواب النواب النائب خالد طنطاوى

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