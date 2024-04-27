ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ34388 شهيدا و77437 إصابة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و 69 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها ان عدد من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34388 شهيدا و 77437 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

كما اهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScndnMojIJoflfSPTD25uqkZSzUH--G05AMwcbbyJB42bNQcw/viewform?usp=sharing

