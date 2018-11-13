دور الفن فى تجسيد حب الوطن ندوة بجامعة الفيوم.. صور

استضافت الدكتورة زينب الباهى القائم بأعمال عميد كلية الخدمة الاجتماعية الفنان محمد أبو الوفا والفنان محمود عبد المعطى والفنان خالد حسين بقاعة المؤتمرات بالكلية وذلك لعقد دائرة حوار بعنوان " دور الفن فى تجسيد حب الوطن " .



أكدت الباهى أن المسرح يعتبر من الفنون الراقية التى تخاطب الوجدان ويرتقي بالمشاعر الإنسانية مشيرة ً إلى أن الفن يعتبر أداة هامة تساهم في رفعة شأن الوطن ويعتبر الهدف الأسمى الذي يسعى لتحقيقه الفن والفنانين.



عبر الفنان محمد أبو الوفا عن سعادته بتواجده في جامعة الفيوم وسط أبنائه وأساتذته، وتحدث عن ارتباطه الشديد بالمسرح منذ صغره و حرصه على الاشتراك بالمسرح المدرسي أيام الطفولة كما دعا الطلاب إلى السعي لتحقيق أحلامهم و بذل قصارى جهدهم للتوصل إلى أهدافهم.



تحدث الفنان محمود عبد المعطي عن قصة كفاحه في المجال المسرحي مشيرا إلى أن حياته الفنية بدأت بالشعر ثم اتجه إلى الفن المسرحي وناشد الطلاب بضرورة الاهتمام بالقراءة والثقافة والمعلومات العامة في كافة المجالات.



أكد الفنان خالد حسين أن المسرح من الفنون التي تغذي الروح والتي تعتمد على المهارة والموهبة والدقة في تقمص الشخصيات المختلفة.



