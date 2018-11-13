7 معلومات عن مدينة باليرمو الإيطالية

"زهرة إيطاليا"

ليس من الغريب أن تستضيف الزعماء والقادة وخاصة العرب، حيث كانت عاصمة صقلية ومقرا لإمارة عربية قوية أثناء الحكم العربي الإسلامي لجزء من أوروبا.سماها العرب "بلرم"، وتركوا فيها الكثير من العادات والتقاليد الإسلامية، التي لا يزال سكان المدينة متأثرين بها حتى الآن، بالإضافة إلى ما يقرب من ثلاثمائة مسجد.تمتلك المدينة "كاتدرائية باليرمو"، وهي عبارة عن مجمع عملاق في وسط المدينة يتميز بالجمع بين التصميم الهندسي الرائع والطرز المعماري المختلف بداية من الفن البيزنطي، مرورا بفن الباروك وصولا بعناصر العمارة المغربية.تطورت الكاتدرائية جنبا إلى جنب مع المدينة ومرت بتاريخ طويل من التعديلات والترميمات حتى القرن الـ18 لتبدو على ما هي عليه الأن.على الرغم من معاصرة باليرمو لمختلف الشعوب، والحروب، إلا أن كل هذا لم يؤثر عليها فظلت مقصدا سياحيا للزائرين، والسكان المحليين على حد سواء.كما تحتوي المدينة على حديقة "رويال بارك فافوريتا"، التي تعد مكانا رائعا يستحق الزيارة ومتنفسا جميلا للاستمتاع خلال فصل الصيف.