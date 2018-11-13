دينا عبدالمقصود: رياضة كمال الأجسام النسائية حلال .. فيديو

أكدت دينا عبد المقصود بطلة العالم في كمال الأجسام، أن تواجدها في اللعبة وتحقيقها إنجازات كبيرة لم تجعل الإعلام ينظر اليها بأي شكل من الأشكال سواء إيجابيا أو سلبيا، ولكن ما حدث أنها حققت إنجازات وبطولات لنفسها فقط وهذا ظلم كبير وقع عليها.



وأضافت عبد المقصود خلال حوارها مع موقع صدى البلد، أن كلمة العادات والتقاليد جملة تسمعها كثيرا في مصر من المسؤولين عن رياضة كمال الاجسام، وتتمثل في هروب هؤلاء المسؤولين من الاجابة على اسئلة كثيرة من ضمنها أين الاهتمام برياضة كمال الأجسام في مصر للرجال والنساء.



وقالت بطلة العالم في كمال الأجسام، إن اللجوء إلى مسمى الحلال والحرام لم يكن مبرر يوما بالنسبة للرياضة، مشيرة الى أنه يوجد في مصر إقامة مسابقات الجمال للنساء ويوجد بها عرض بالبكيني اجباري.



وأشارت عبد المقصود الى أن وجود هذه الرياضة في جميع دول العالم وانحدارها في مصر يعد قلقا كبيرا على العديد من المهتمين بالرياضة القوية التي يمارسها باحترافية معظم دول العالم.

