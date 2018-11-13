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رياضة

تامر مصطفى: الدورى لايزال طويلا وكوكاكولا سينافس على الصعود

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:22 م
تامر مصطفى
تامر مصطفى
عبدالله هشام
أكد تامر مصطفى المدير الفنى لكوكاكولا على أن فترة التوقف الحالية لمباريات الممتاز ب فرصة جيدة من أجل إعداد اللاعبين المصابين وتأهيلهم ليكونوا جاهزين للمشاركة فى المباريات الرسمية مؤكدا أن الفريق خاض مباراتين حتى الان وديتين مع كل من اهلى بنى غازى وتعادلنا بهدفين لكل فريق وخسرنا من وادى دجلة بهدف للاشئ في الدقيقة الاخيرة .

وأشار مصطفى ان الفريق كان الافضل فى المباراتين ونجحنا فى تجربه عدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات بشكل منتظم مضيفا الى ان الجمعه المقبل سنلعب مباراتين فى نفس اليوم مع اتحاد الشرطة صباحا ومع انبى فى المساء لزياده الحمل التدريبى على اللاعبين.

واضاف المدير الفنى ان الفريق يسير حتى الان بشكل طيب فى جدول المسابقة بعد احتلالنا المركز الرابع برصيد 15 نقطة ولايفرق بيننا وبين صاحب المركز الاول سوى ثلاث نقاط فقط مشيرا الى ان الدورى لازال طويلا وان كوكاكولا سينافس بقوة حتى النهاية لخطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز .

وكشف تامر مصطفى انه تلقى اكثر من عرض للتدريب بالسعوديه الا انه رفض كافة العروض بسبب الراحة النفسيه الكبيرة التى يجدها مع مسئولى كوكاكولا وخاصة مع المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى الذى يدعم الفريق بقوة .

يذكر ان كوكاكولا سيلعب اولى مبارياته عقب العوده من فترة التوقف الحالية مع بورتو السويس بالجولة العاشرة من المجموعه الثانية بالممتاز ب
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