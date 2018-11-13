وزير كويتي سابق: صفاء الهاشم لا تمثل الكويتيين.. وعلاقتنا بمصر معمدة بالدم

قال الدكتور سامى عبد اللطيف النصف، وزير الإعلام الكويتي السابق، إن العلاقات "المصرية – الكويتية" معمدة بالدم، فالدم المصرى سفك على أرض الكويت خلال تحريرها، والدم الكويتي سفك على الأراضي المصرية فى سيناء إبان حرب الاستنزاف 1967 ، و1973، ورغم تغيير الأنظمة إلا أن العلاقات مستمرة ووطيدة.



وأضاف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"؛ أن مصر وقفت مع الكويت ودافعت عنها أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويوجد علاقات متينة تشهدها البلدان اليوم خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير الكويتي صباح الأحمد.



وأوضح أن الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت 15 مليار دولار، بجانب أن عدد المواطنين الكويتيين يبلغ مليون ونصف المليون كويتي، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالكويت مليون مصري، ولا يمكن أن يمثل شخص واحد شعب الكويت، في إشارة منه إلى النائبة بمجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، ويوجد محبة وود شعبي حقيقي كويتي للشعب المصري.



وتابع النصف أنه لا يمكن لحادثة فردية أن تؤثر على العلاقات المصرية – الكويتية التي يضرب بها المثل، وننتظر الانتخابات البرلمانية الكويتية القادمة وسنرى هل الشعب سيوافق أن يمثله شخص يحمل تلك الأفكار والأطروحات التى تروج لها النائبة صفاء الهاشم.