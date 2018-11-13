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فن

بدء الدورة الثالثة لملتقى المدرسة العربية.. الخميس

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
سمر سعد
تقيم المدرسة العربية للسينما والتليفزيون برئاسة منى الصبان فى السادسة مساء الخميس 15 نوفمبر عرض 4 أفلام من الدورة الثالثة للملتقى المدرسة العربية للسينما وذلك بقاعة سينما الهناجر.

وتتناول أفلام هذه الدورة الطابع الإنسانى معبرة عن المشاعر والمخاوف الإنسانية وهى "طاهرة" فيلم تسجيلى قصير يروى قصة حياة سيدة صعيدية أصيلة ويسرد تفاصيل حياتها الملهمة من إخراج مهند دياب.

"قد يموت الأب فى النهاية" فيلم روائى قصير تدور أحداثه حول مخاوف وشعور بالتمرد من خلال فتاة تعيش مع والدها العجوز وتحاول الهروب من جذورها، من إخراج عبد الرحمن سالم.

"دايرة" ينافش قضية العنف الأسرى، إخراج يمنى صالح .

"و الفيلم الرابع بعنوان نس" تدور أحداث الفيلم حول زوجين فى الثمانين من عمرهما يعيشان بمفردهما فى بيت هادى يمران بالعديد من المشاكل فتشعر الزوجة بالملل فتبحث عن ونس، من إخراج أحمد نادر.

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