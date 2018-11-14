برلماني يكشف سر فساد المحليات وموعد القضاء عليه

علق الدكتور محمد الفيومي لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على ظاهرة فساد المحليات قائلا:" الفساد موصلش للركب بس دا وصل للرقبة كمان".





وأرجع "الفيومى" فى تصريحات لـ"صدى البلد" سبب فساد المحليات إلى عدم وجود مجالس محلية لمراقبة الجهاز التنفيذى منذ 6 سنوات، مؤكدا أن حل هذه المشكلة ينتهى بعد صدور قانون المحليات حتى يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية.





وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بالأمس ، على طلب إحاطة مقدم من النائب جمال الشيوخ ، عن فساد المحليات قائلا : "فساد المحليات وصل للركب منذ سنوات " .



