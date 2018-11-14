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برلمان

برلماني يكشف سر فساد المحليات وموعد القضاء عليه

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
أسامة علي
علق الدكتور محمد الفيومي لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على ظاهرة فساد المحليات قائلا:" الفساد موصلش للركب بس دا وصل للرقبة كمان".

وأرجع "الفيومى" فى تصريحات لـ"صدى البلد" سبب فساد المحليات إلى عدم وجود مجالس محلية لمراقبة الجهاز التنفيذى منذ 6 سنوات، مؤكدا أن حل هذه المشكلة ينتهى بعد صدور قانون المحليات حتى يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بالأمس ، على طلب إحاطة مقدم من النائب جمال الشيوخ ، عن فساد المحليات قائلا : "فساد المحليات وصل للركب منذ سنوات " . 

وقال الدكتور على عبد العال ، فى الجلسة العامة للمجلس ، هذه العبارة قيلت فى هذه القاعة منذ سنوات عن فساد المحليات ، مطالبا النائب جمال الشيوخ ، باستكمال تلاوة طلب الإحاطة المقدم منه الى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمواجهة الفساد المنتشر فى المحليات ، مؤكدا أنه يعطل مصالح المواطنين.
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