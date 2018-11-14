برلماني يكشف سر فساد المحليات وموعد القضاء عليه

علق الدكتور محمد الفيومي لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على ظاهرة فساد المحليات قائلا:" الفساد موصلش للركب بس دا وصل للرقبة كمان".
وأرجع "الفيومى" فى تصريحات لـ"صدى البلد" سبب فساد المحليات إلى عدم وجود مجالس محلية لمراقبة الجهاز التنفيذى منذ 6 سنوات، مؤكدا أن حل هذه المشكلة ينتهى بعد صدور قانون المحليات حتى يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بالأمس ، على طلب إحاطة مقدم من النائب جمال الشيوخ ، عن فساد المحليات قائلا : "فساد المحليات وصل للركب منذ سنوات " .
وقال الدكتور على عبد العال ، فى الجلسة العامة للمجلس ، هذه العبارة قيلت فى هذه القاعة منذ سنوات عن فساد المحليات ، مطالبا النائب جمال الشيوخ ، باستكمال تلاوة طلب الإحاطة المقدم منه الى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمواجهة الفساد المنتشر فى المحليات ، مؤكدا أنه يعطل مصالح المواطنين.