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برلماني: الدولة أحرزت تقدماً كبيراً في محاربة فساد المحليات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن للفساد أوجهاً عدة منها الأداء المنتدى للمسؤولين، وتأخير تنفيذ المشروعات أو توقف.

وأكد "النويشى" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يوجد تطور وتقدم كبير فى القضاء على فساد المحليات، وينتهى هذا الفساد بإصدار قانون المحليات، مضيفا نأمل أن يتم صدوره خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب.

وتابع "النويشى" أن قانون المحليات يمنح المحافظين والمجالس المحلية سلطة وصلاحيات أكبر، إضافة إلى أنه يساهم فى تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بالأمس ، على طلب إحاطة مقدم من النائب جمال الشيوخ ، عن فساد المحليات قائلا : "فساد المحليات وصل للركب منذ سنوات". 

وقال الدكتور على عبد العال ، فى الجلسة العامة للمجلس ، هذه العبارة قيلت فى هذه القاعة منذ سنوات عن فساد المحليات ، مطالبا النائب جمال الشيوخ ، باستكمال تلاوة طلب الإحاطة المقدم منه الى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمواجهة الفساد المنتشر فى المحليات ، مؤكدا أنه يعطل مصالح المواطنين.
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