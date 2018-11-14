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ثقافة

المجموعة المعمارية المولوية.. حلقة نقاشية بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:16 ص
صدى البلد
طارق موسى
أقامت مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حلقة نقاشية حول "المجموعة المعمارية المولوية" مساء الثلاثاء، تحت إشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.

شارك فى اللقاء الدكتور حسام الدين إسماعيل، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة جمعية التراث والفنون التقليدية، والدكتور على طه عمر، مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالى المصرى للترميم والآثار .

وتناول المتحدثون المشاكل التى تواجه الأبنية، وكانت على قمتها مشكلة التربة المالحة، وكيف يؤثر الملح فى الأبنية المكونة من الصخور، فالمياه الجوفية تتصاعد فى الجدران بالخاصية الشعرية، حتى يصل محلول الملح الى السطح ويتبلور الملح فى الداخل بعد عملية التبخر، وهذا ما يسبب الخطورة على سطح الحجر، حيث تبدأ المناطق الضعيفة من الحجر فى السقوط .

وأشار المتحدثون إلى أن العلماء اهتموا بعملية الرطوبة وأضرارها ودورة الملح التى تسبب الضرر الأكبر للأبنية، فعملوا على إيجاد حلول لها كان منها طريقة القطع وهى قطع الحائط الى شرائح ثم معالجتها بطريقة معينة، وقد أعطت هذه الطريقة نتائج إيجابية جيدة، وأكد العلماء ضرورة المتابعة المستمرة للأبنية وخاصة الأثرى منها .

وعرضت خلال اللقاء عدد من الصور الفوتوغرافية توضح مجموعة من الترميمات التى أجريت فى العديد من الأبنية الأثرية مثل قصر الأمير طاز وغيره، كما ألقى الضوء على تاريخ طائفة المولوية منذ نشأتها التى تعود إلى الشيخ جلال الدين الرومى، والتوسعات والترميمات التى ألحقت بمبنى "السمع خانة" .
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