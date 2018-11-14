نجلة ستان لي تفجر مفاجأة عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها

توفي ستان لي، الكاتب الأمريكي والمدير السابق لشركة "مارفل كوميكس" للقصص المصورة، عن عمر يناهز 95 عاما، وأثار خبر وفاته صدمة لدى ملايين من محبيه.





ابتكر ستان لي في 1961 فريق "فنتاستك فور"، المكون من أربعة أبطال خارقين، لصالح مارفل، ثم واصل ابتكار شخصيات خارقة شهيرة أخرى مثل الرجل العنكبوت "سبايدر مان" والرجل الأخضر "ذا هالك"، والرجل الحديدي "أيرون مان".





وكشفت ابنه ستان لي، في حوار مع موقع "تي ام زد" الأمريكي، عن مفاجأة، حيث قالت: إن والدها ابتكر شخصية جديدة باسم "ديرت مان"، حيث كانا يعملا معا على تطويرها.





وأوضحت أن ستان لي عمل خلال الأيام الأخيرة على تطوير الشخصية الجديدة بمساعدتها، مضيفة أنها شخصية مثيرة للغاية واستثنائية، بخلاف كافة الأبطال الخارقين ممن ابتكرها والدها.





وقالت "جي لي" إن والدها كان أعظم الرجال وأكثرهم احتراما على الإطلاق، مشيرة إلى أن لديها خطة للحفاظ على إرث والدها، وتدرس إمكانية الكشف عن الشخصية الجديدة.



