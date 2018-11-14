برلمان سريلانكا يوافق على سحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد

وافق برلمان سريلانكا اليوم الأربعاء، على اقتراح بسحب الثقة من رئيس الوزراء المعين حديثا، ماهيندا راجاباكسا، وحكومته، وذلك وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.



وكان الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا قد أقال رئيس وزراء رانيل ويكريميسينج ، وعين بدلا منه راجاباكسا رئيسا لوزراء البلاد، مما أحدث موجة من الاضطرابات السياسية.



فيما أعرب عدد من القادة الغربيين عن قلقهم إزاء الوضع السياسي في سريلانكا؛ بعد اندلاع سلسلة من التظاهرات استمرت لأيام احتجاجا على الإقالة.