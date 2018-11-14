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أخبار البلد

سفيرة بلجيكا تشارك في مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ.. صور

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:28 ص
سفيرة بلجيكا خلال
سفيرة بلجيكا خلال مشاركتها بالمؤتمر
محمود نوفل
شاركت سفيرة بلجيكا بالقاهرة سبيلي دو كارتير، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في شرم الشيخ نيابة عن وزيرة البيئة البلجيكية التي كان من المقرر لها أن تشارك في هذا المؤتمر الأممي.

وقالت سفيرة بلجيكا بالقاهرة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتطلع إلى جدول أعمال عالمي طموح للتنوع البيولوجي خلال أيام انعقاد المؤتمر".

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجي الذي انطلق أمس وحتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري والذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، حيث يشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.
سفيرة بلجيكا تشارك في مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ.. صور
سفيرة بلجيكا تشارك في مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ.. صور
سفيرة بلجيكا تشارك في مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ.. صور
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