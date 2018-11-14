سفيرة بلجيكا تشارك في مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ.. صور

شاركت سفيرة بلجيكا بالقاهرة سبيلي دو كارتير، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في شرم الشيخ نيابة عن وزيرة البيئة البلجيكية التي كان من المقرر لها أن تشارك في هذا المؤتمر الأممي.





وقالت سفيرة بلجيكا بالقاهرة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتطلع إلى جدول أعمال عالمي طموح للتنوع البيولوجي خلال أيام انعقاد المؤتمر".



