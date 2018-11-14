رئيس جامعة القاهرة يفتتح عددا من الوحدات بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من التوسعات والتجديدات بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، اليوم الأربعاء.





وشملت التوسعات، افتتاح مركز علاج السكر ومضاعفاته، ووحدات طب الفم والأسنان، وعلاج الآلام، وفحوصات القلب والأوعية الدموية، وتجهيز العلاج الكيماوي للأورام، إلى جانب افتتاح دور كامل مخصص للسياحة العلاجية، ومركز طب نقل الدم ومشتقاته، وتجديدات غرفة العمليات والرعايات.





وقال الخشت، خلال لقاء عقده مع إدارة المستشفى، "إننا نسعي لتحسين الخدمات المقدمة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي وتحسين الرعايات وخدمات الطوارئ"، مضيفًا أنه تم علاج أوجه الفساد المختلفة داخل المستشفى وإجراء تطوير الوحدات الموجودة، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى.





وأوضح، أن ادارة الجامعة أولت اهتمامًا بنظافة وتعقيم المستشفى، وتطوير العيادات الخارجية والاستقبال، وحل مشكلة تواجد الأساتذة بالعيادات الخارجية.، مشددا على توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى ، مشيرًا إلي أن المستشفي تخدم الطبقة المتوسطة وتقدم خدمات عالية المستوى.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أ ن فريق العمل الذي يقود مستشفي قصر العيني الفرنساوي بقيادة الدكتور أحمد طه مدير المستشفي، حققوا انجازًا كبيرًا خلال 13 شهرًا، استطاعوا خلالها تحسين سريع وملموس في كافة الخدمات الطبية الطوارئ، العيادات الخارجية، والنظافة، والتعقيم.





وأكد الخشت، ضرورة توافر الكوادر الطبية وتسهيل الإجراءات الإدارية لدخول المرضى، مشيرًا إلى أن كل فرد في المستشفى مهم من أصغر شخص لأكبر شخص.





ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه مدير مستشفي قصر العيني التعليمي الفرنساوي، أن الجامعة وضعت خطط واستراتيجيات للقصر العيني التعليمي الفرنساوي، مضيفًا أن خطة تطوير قصر العيني شملت تطوير الطوارئ وتوفير شاشات الكترونية وتجهيز سرائر الكشف وأجهزة طبية مختلفة.



