ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان سيصحح المفاهيم المغلوطة عن مصر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:42 م
النائب رياض عبد الستار
النائب رياض عبد الستار ، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
معتز الخصوصى
أشاد النائب رياض عبد الستار ، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بقرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا جدا.

وأكد عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء هذه اللجنة سيساهم فى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مصر والرد على الشائعات التى تبثها المنظمات الحقوقية ضد مصر بشان أوضاع الأقباط وحقوق المسجونين فى مصر.

وأشار إلى أن هذه اللجنة جاء تشكيلها فى توقيت صحيح فى ظل الأوضاع المقلوبة من بعض المنظمات الدولية ضد حقوق الانسان فى مصر، وبالتالى فكان لابد من وجود هذه اللجنة للرد على أى إدعاءات أو أكاذيب ضد مصر.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة، إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
loading...

ترشيحاتنا

وفاة البطل المصري العقيد ساطع النعماني نائب مأمور قسم بولاق الدكرور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

تعليق ساخر من ابراهيم فايق على قرار وليد سليمان اعتزال اللعب الدولي

أسرار غضب جنش فى الزمالك

تخلصت منه خوفا من الفضيحة فنجاه القدر.. حكاية رضيع انكتبله عمر جديد

مجدي الجلاد: بيكا وشطة أنقى من صفاء الهاشمي ..وذراع مصر لا تلوى

المقاولون العرب يحدد شروط انتقال لاعبه الدولي لـ الأهلي أو الزمالك

كشف العذرية يثير الجدل فى محكمة الجنايات بشأن واقعة طالب الرحاب.. ومحامى المتهم: حبيبة هى خيط البراءة ونعتمد على الكشف الطبي.. صور

كشف غموض واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالقاهرة

فرنسا ترد على هجوم ترامب: فاقد للياقة والاحترام

وزيرة السياحة ومشاهير الرياضة يشهدون حفل افتتاح أول منتجع رياضى بمصر..صور

أحمد ناجي يكشف عن رأيه فى ثلاثي حراس مرمى المنتخب قبل مواجهة تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

الأرصاد تحذر: الأمطار مستمرة.. وهذا موعد ارتفاع درجات الحرارة

المقاولون العرب يغلق باب انتقال طاهر محمد طاهر فى وجه الأهلي

4 أسباب تؤدى إلى إلغاء مسابقة الدوري الممتاز

بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية بعد طرد تركيا من مؤتمر باليرمو بإيطاليا

انتقال صانع ألعاب وادى دجلة إلى الأهلى فى الصيف بعد موافقة الادارة الفنية

وزير التموين: صرف الدعم بأثر رجعي للموقوفين في حالة الاستحقاق..فيديو وصور

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة حول عقود كهربا مع الزمالك

المقاولون العرب يحدد شروط انتقال لاعبه الدولي لـ الأهلي أو الزمالك

الزمالك يوجه رسالة نارية لـ كهربا: لو عندك عرض من الأهلى هاته

تعليق ناري من ميدو على قرار وليد سليمان اعتزال اللعب الدولى

كشف العذرية يثير الجدل فى محكمة الجنايات بشأن واقعة طالب الرحاب.. ومحامى المتهم: حبيبة هى خيط البراءة ونعتمد على الكشف الطبي.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنوفية يستقبل طالب إعدادي يشكو تراكم القمامة أمام مدرسته

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

قالوا ايه علينا دولا.. السيرة الذاتية لـ قاهر الإرهاب ساطع النعماني.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

فيديو

صرف تعويضات لأسر ضحايا خزان أبو كبير.. فيديو
القمري يكشف شعور طلاب جامعة كفر الشيخ بعد الحصول على المركز الاول
طريقة اختبار العسل من غير ترموميتر مع الشيف هالة فهمي .. فيديو
تعرف على الأطعمة المسببة لارتفاع ضغط الدم والوقاية منه.. فيديو
طريقة عمل قشدة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟