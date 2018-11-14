برلمانى: إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان سيصحح المفاهيم المغلوطة عن مصر

أشاد النائب رياض عبد الستار ، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بقرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا جدا.



وأكد عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء هذه اللجنة سيساهم فى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مصر والرد على الشائعات التى تبثها المنظمات الحقوقية ضد مصر بشان أوضاع الأقباط وحقوق المسجونين فى مصر.



وأشار إلى أن هذه اللجنة جاء تشكيلها فى توقيت صحيح فى ظل الأوضاع المقلوبة من بعض المنظمات الدولية ضد حقوق الانسان فى مصر، وبالتالى فكان لابد من وجود هذه اللجنة للرد على أى إدعاءات أو أكاذيب ضد مصر.



ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.



ومن المقرر أن تتولى اللجنة، إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.