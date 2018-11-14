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الأرصاد تحذر: الأمطار مستمرة.. وهذا موعد ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
محمد القاضي
قالت إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد، لافتة إلي أنه كانت هناك أمطار غزيرة علي المناطق الشمالية ومحافظات الدلتا.

وأشارت "شاكر"، خلال مداخلة تلفزيونية عبر فضائية "دي إم سي"، إلي أن محافظتي الإسكندرية ومطروح أكثر محافظات الجمهورية غزارة في الأمطار، موضحه أن استمرار سقوط الأمطار أدي إلي تراكم المياه في الشوارع.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة علي السواحل الشمالية، وبعض مناطق الدلتا وسيناء، كاشفه أن حدة غزارة الأمطار سوف تقل يوم الجمعة القادمة.

ولفتت وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إلي أن يوم السبت القادم سوف يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، لتسجل 26 درجة في القاهرة، وفي السواحل الشمالية والإسكندرية 24 درجة.
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