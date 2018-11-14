بالفيديو .. اعتداء وحشي من أفراد الشرطة على مشجع جزائري

اندلعت مشاجرات عنيفة بين مشجعي فريق المولودية والشرطة بعد هزيمة فريقهم وإعلان الحكم صافرة النهاية بفوز الفريق الضيف «اتحاد بلعباس».



يظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للجزائرين أفراد الشرطة وهم يعتدون على أحد المشجعين بالضرب المبرح دون رحمة، وقد استسلم المشجع أمام عصيانهم التي اندلعت على جسده دون توقف حتى بعد فقدان وعيه.



أثار الفيديو جدلًا واسعًا وقد علق المستخدمين بحنق وغضب على تلك الواقعة، نشر مغرد جزائري على صفحته "الاعتداء السافر لعناصر الشرطة على مناصر مولودية الجزائر بتلك الدناءة والوحشية يستوجب محاسبة مسئول الجهاز ومحاكمة المعتدين مع تصوير لحظات نقلهم .. صور الأمس مقززة وتختصر المشهد العام منذ 19 سنة!!".



واستنكر آخر "ما هذه الهمجية وكأنه عدو مسلح في الملعب .. مناصر ضعيف يشبعونه ضربًا دون شفقة ولا رحمة، هل كانوا يرضونها لو أنه شقيق أحد من عناصر الشرطة؟" .. وقد صرحت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر إصابة 18 شرطيًا و22 مشجعًا على خلفية أحداث العنف أمس الثلاثاء بعد مباراة الفريقين الجزائريين" .. وأضافت بأنها ستتخذ "الاجراءات اللازمة" لمحاسبة أفراد الأمن "إذا ثبت تورطهم".



شهدت منطقة شمال أفريقية العديد من أحداث العنف بين المشجعين وأفراد الأمن مؤخرًا، وقد كان أشهرها ضحية أحد تلك الأحداث المشجع التونسي الذي ألقى بنفسه في وادٍ قريب من ملعب «رادس» بعدما لحقه شرطي للنيل منه، فمات المشجع غرقًا لعجزه عن السباحة ورفض الشرطي مساعدته.

