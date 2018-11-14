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رسالة مؤثرة من الشهيد ساطع النعماني قبل وفاته .. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:43 م
ساطع النعماني
ساطع النعماني
هاني حسين
عرضت قناة " النهار"، آخر حوار تليفزيوني ظهر فيه العقيد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، وضحية إرهاب الإخوان في أحداث ميدان النهضة، والذي وافته المنية منذ ساعات قليلة في رحلة علاجية له في لندن.

ووجه العقيد ساطع النعمانى، في حواره مع نجوى إبراهيم في برنامج " بيت العائلة"، رسالة مؤثرة إلى كل المصريين، قائلا:" لازم كلنا نشكر ونحمد ربنا على أي حال، وأنا أيامي التي عشتها بعد الحادثة افضل من أيامي قبل الحادثة، وده سببه الحب اللي شفته في كل الناس اللي قابلتني".

وتابع شهيد الواجب قائلا:" محدش ييأس لأن ربنا موزع الرزق على كافة عباده وخلوها على الله، وأحب أشكر زوجتي اللي شايلة الهم معايا وعايشة في سعادة ورضا".
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