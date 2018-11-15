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أصل الحكاية

مجلس الأمة الكويتي ينتصر لـ مصر ضد ادعاءات صفاء الهاشم.. كل شيء في الكويت أصله مصري

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:22 ص
صدى البلد
محمد أبو ليلة

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه لا يحتاج إلى التأكيد على العلاقات التاريخية الخاصة بين الشعبين المصري والكويتي، وتلك العلاقات لا يمكننا أن نعبر عنها في دقائق معدودة، موضحاً في تصريحات تلفزيوينة أذاعتها قناة "دي إم سي"، أنه لا يمكن لأي حادث أن يؤثر في علاقة تاريخية وعلاقات دم، فالدم المصري أُريق دفاعًا عن التراب الكويتي، وما أتمناه ألا ينجح أحد في إثارة فتنة بين الشعبين المصري والكويتي ولن ينجح أحد في فعل ذلك.


المصريون يبنون  الكويت


وقال: أشقاؤنا المصريون المقيمون في الكويت يشاركون في عملية بناء الكويت، ومصر داعمة للكويت والكويت داعمة لمصر، والحوادث الفردية والاستثنائية تحدث في كل مكان، ولكن كلنا ثقة في القضاء الكويتي العادل.


ووجه مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، التحية والتقدير إلى الشعب المصري، قائلاً: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وحميمية وخاصة على كافة مستويات القيادة السياسية والحكومات والشعبين الشقيقين.

وأضاف "الغانم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلًا: "الكويت به قضاء نزيه وكل الإجراءات القانونية اتخذت ومن أخطأ سيحاسب، فيما يتعلق بقضية الاعتداء على مواطنة مصرية مقيمة بالكويت".

رفض تصريحات صفاء الهاشم

وتعليقًا على تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم، قال: "هناك من يحاول أن يشعل الأحداث، وتلك المحاولات مرفوضة، وأتمني أن يسدل الستار على هذا الأمر ويتأكد الجميع أن المصريين المقيمين في الكويت تحت سلطة القانون والقضاء الكويتي.


وتابع: "الكفاءات المصرية كان لها دور في بناء القضاء الكويتي، والدم المصري موجود في التراب الكويتي والعكس صحيح"، مضيفًا: "علينا ألا نعطي الفرصة لأحد باستغلال هذا الحادث العربي والأمر متروك للقضاء الكويتي.


ووجه "الغانم" حديثه إلى السفيرة نبيلة كرم، وزيرة الهجرة، قائلًا: "نرفض الإساءة إلى مصر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما حدث والأمر متروك للقضاء الكويتي، وأثق أن إخواننا في الحكومة المصرية لن يكونوا أكثر حرصًا في الحفاظ على العلاقة الغالية والثمينة بين البلدين، ويجب أن يسدل الستار عن هذا الأمر ونترك الأمر إلى القضاء الكويتي ونحن على علم بأن الشعب المصري يثق تمامًا بالقضاء الكويتي.


كل شيء في الكويت مرتبط بمصر

وأكمل: نحن أمة واحدة تجمعنا مصالح مشتركة والتحديات التي نواجهها واحدة، وأؤكد أن العلاقة على المستوى البرلماني مميزة جدا، وأتشرف بأني منعت تعليق عضوية مصر ولو لدقيقة واحدة، عندما كنت رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لما تمثله مصر من وزن وثقل أهمية، فهي القلب النابض في الجسد العربي.


وأضاف أنه أجرى اتصالات كثيرة مع رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور على عبد العال، الذي نعتبره نصف مصري ونصف كويتي، قائلا:" كل شيء في الكويت مرتبط بمصر ومنه الدستور الكويتي الذي نفتخر به والذي يعتبر نتاج دستور كان متواجدًا في الأدراج المصرية، ومصر مشهورة بالثقافة والرياضة".


وتابع: "أتمنى ألا يستغل أحد حادث لا نتمنى تكراره، وعلاج هذا الأمر هو تطبيق القانون على الجميع وترك الأمر للقضاء الكويتي وعدم إعطاء فرصة لأحد باستغلال هذا الأمر".

 

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