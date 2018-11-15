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رياضة

إنريكي: يرفض التحدث عن طريقة خوضه لمباراة كرواتيا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:56 ص
إنريكي
إنريكي
حسن العمدة
قال لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، إن مواجهة مضيفه الكرواتي، الخميس، في العاصمة زغرب، ضمن دوري الأمم الأوروبية، ستكون مختلفة عن مباراة المنتخبين الأخيرة، التي فاز بها لاروخا (6-0).

وأوضح إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "هذه المواجهة ستكون مختلفة ومثيرة، لأن الجميع يمتلك فرصًا للتأهل، إلى المرحلة النهائية من البطولة".

وتابع "المباراة ستكون مختلفة تماما عن التي لعبناها في إلتشي، أشياء قليلة يمكننا التعويل عليها لتوقع ما ينتظرنا ، سنخوض مباراتنا الأولى خارج ملعبنا ولا بديل أمامنا سوى الفوز، إذا فزنا فسنتأهل لنصف النهائي، وإذا لم نفعل، فيتبقى لنا أمل أيضا، ولكن مباراة اليوم حاسمة لنا".

وتابع "بعد مشاهدة المباراة الماضية أمام إنجلترا بدون جمهور، نشكر الظروف على أن هذه المباراة ستكون أمام مدرجات ممتلئة، كلما كان الملعب ممتلئا، كانت الأمور أفضل بالنسبة للطرفين، أفضل اللعب أمام مدرجات مكتملة العدد".

وحول طريقة لعب وصيف مونديال 2018، أجاب إنريكي: "داليتش (مدرب كرواتيا) أكد أن فريقه سيلعب للهجوم من أول لحظة، وهو أمر يجب أن يحدث، لأنهم سيلعبون من أجل الفوز فقط".

وواصل: "هذه المسابقة قصيرة، لكن أعتقد أنها مفيدة.. كما أننا ظهرنا بمستوى جيد".

ورفض إنريكي الحديث، عن طريقة لعب أو تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا.

كما رفض الكشف عن الدور، الذي سيلعبه سيرجي روبيرتو في هذه المباراة، سواء في الظهير الأيمن أو وسط الملعب.

وقال: "أعلم أنه (روبيرتو) يجيد اللعب في المركزين، لكن لن أفصح عن تفكيري الآن".

وبخصوص اللاعب الذي سيجاور سيرجيو راموس، في قلب الدفاع، رد إنريكي: "حتى الآن لم أحسم قراري، بشأن الـ11 لاعبًا الذين سيواجهون كرواتيا".
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