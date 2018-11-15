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أخبار البلد

سقوط أمطار خفيفة في مدينة نصر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريم الخطيب
شهدت بعض المناطق بحي مدينة نصر، منذ قليل، أمطارًا خفيفة، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المستمرة حتى انتهاء فصل الخريف في ديسمبر القادم.

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار المناخي تشهدها البلاد خاصة على بعض المناطق والسواحل الشمالية والوجه البحري التي تواجهها أمطار رعدية غزيرة.

وأوضح «عبد العال»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن احتمال سقوط الأمطار ينحسر غدًا في كافة أنحاء الجمهورية، وتنخفض الأمطار خلال الأيام القادمة وتنتهي يوم السبت المقبل.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التيارات المناخية أثرت على العالم كله، حيث هبطت أمطار غزيرة في الكويت وبعض المناطق بالمملكة العربية السعودية.

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