اعتقال نائب سابق لرئيس المخابرات الإثيوبية

نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن النائب العام الإثيوبي برهانو تسيجايي إعلانه اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض على نائب رئيس المخابرات سابقا فيما تمثل أحدث خطوة تستهدف المسئولين الأمنيين لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والفساد.



وأضاف على موقع "تويتر في وقت" مبكر اليوم الخميس "اعتقلت الشرطة نائب رئيس المخابرات ورئيس الشرطة الاتحادية سابقا الجنرال ياريد زريهون".



ولم يكشف النائب العام عن تفاصيل، لكن الاعتقال يأتي بعد القبض على عشرات من مسئولي الأمن في اتهامات بالفساد وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.



وألقي القبض على زوجة ياريد زريهون يوم الاثنين. وقالت مصادر إنها كانت تحاول التستر عليه.



وانتقل ياريد من وظيفة نائب رئيس المخابرات ليتولى قيادة الشرطة الاتحادية في أبريل الماضي لكنه استقال بعد ذلك بثلاثة شهور.



واعتقلت إثيوبيا يوم الثلاثاء الرئيس السابق لمجموعة شركات صناعية تابعة للجيش وتم نقله مكبل الأيدي إلى العاصمة بعد يوم من إعلان السلطات إجراء تحقيقات تستهدف مسؤولين كبارا في قوات الأمن.



واعتقل كينفي داجنيو البريجادير جنرال في الجيش الإثيوبي والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (ميتيك) قرب الحدود بين السودان وإريتريا. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الخميس.



وقال برهانو يوم الاثنين إن التحقيقات كشفت عن فساد في مجموعة (ميتيك) التي تصنع عتادا عسكريا وتمارس أنشطة في قطاعات مختلفة من الزراعة إلى المقاولات.



وكينفي وياريد هما أكبر مسئولين تعتقلهما إثيوبيا منذ تولى رئيس الوزراء أبي أحمد منصبه في أبريل نيسان ووعد بكبح جماح أجهزة الأمن ومعالجة ما وصفه بسوء الإدارة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

