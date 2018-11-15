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أخبار البلد

قرار جمهورى بالموافقة على قرض من البنك الدولي لتطوير نظام الرعاية الصحية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رقم 329 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية ، وذلك بمبلغ 530 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 يوليو 2018.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وتعزيز الطلب على خدمات الصحة وتنظيم الأسرة ودعم المقترض فى الوقاية من التهاب الكبد الوبائى سى والسيطرة عليه.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.
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