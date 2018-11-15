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أخبار البلد

الري: تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية بتكلفة 919 مليون جنيه.. صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
قال المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، إن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية قامت بتنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش بتكلفة إجمالية بلغت نحو 22.00 مليون جنيه من أجل تحسين حالة الري وضمان وصول المياه لنهايات الترع، خاصة في فترة أقصى الاحتياجات.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن الأعمال التي تقوم الوزارة بتنفيذها ممثلة في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية في مختلف مجالات الموارد المائية والري على على مدار عام 2019/2018 ، وأثر تنفيذ تلك الأعمال على رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، خاصة خلال الموسم الصيفي، إلى جانب ضمان وصول المياه إلى زمامات النهايات، وذلك من أجل توفير وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف الزراعات وحسما لشكاوى الأهالي والمنتفعين بنهايات الترع المتعبة ومواجهة جميع أشكال التعديات على المجاري المائية وترشيد الاستخدام على المستوى القومي.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية أن الإدارة العامة لري النوبارية قامت بتنفيذ أعمال حديدية لرفع كفاءة بوابات الحجز، وكذلك تأهيل جسور جنابيات ترعة النوبارية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7.5 مليون جنيه، وكذلك عملية إحلال وتجديد الستائر المعدنية بالبر الأيسر بدليل ترعة مريوط من 2.900، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية لنهايات الترع وتحسين حالة الري بنطاق الإدارة، كما تم الانتهاء من تدعيم سحارة مصرف عمومى 5 بتكلفة 4.5 مليون جنيه لاستيعاب مياه المصرف.

وأوضح وكيل الوزارة بالإسكندرية أن الإدارة العامة لري النصر تقوم بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد وتوطية وتعديل مناسيب ترعة بهيج من ك 46.670 حتى ك 48.670 من البرين والقاع (قطاع كامل) بتكلفة 3 ملايين جنيه، والذي يهدف إلى الحفاظ على قطاع الترعة وتحسين حالة الري لمختلف الزراعات في نطاق الترعة، فضلا عن أنه جار تنفيذ حزمة من المشروعات بالإدارة العامة لحماية الشواطئ تهدف للحفاظ على شواطئ محافظة الإسكندرية بإجمالي تكلفة تصل إلى 919 مليون جنيه، إضافة إلى أنه جار تنفيذ حزمة من مشروعات الصيانة السنوية والتحسينات وصيانة وتشغيل محطات الخلط الوسيط ونظافة صاولات دلائل محطات الرفع وإزالة الحشائش أمام شبك أعشاب المحطات والتطهيرات ونزع الحشائش، وذلك لتحسين حالة الري بزمام الإدارة المركزية بالإسكندرية وحسما لشكاوى المنتفعين على المجاري المائية بتكلفة إجمالية 39 مليون جنيه.
الري: تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية بتكلفة 919 مليون جنيه.. صور
الري: تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية بتكلفة 919 مليون جنيه.. صور
الري: تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية بتكلفة 919 مليون جنيه.. صور
الري: تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية بتكلفة 919 مليون جنيه.. صور
الري: تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية بتكلفة 919 مليون جنيه.. صور
الري: تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية بتكلفة 919 مليون جنيه.. صور
الري: تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية بتكلفة 919 مليون جنيه.. صور
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